На брестского активиста завели уголовное дело по статье об оскорблении президента

На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) за интервью, пишет телеграм-канал генпрокуратуры. Ранее «Наша Ніва» сообщала, что на него завели уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (статья 361 УК).

Ведомство пишет, что во время мониторинга информации обнаружило интервью, которое Шарендо дал 29 марта. По мнению генпрокуратуры в нем содержатся призывы к протестам, а также формулировки и выражения, публично оскорбляющие Александра Лукашенко.

Жену Андрея Шарендо Полина Шарендо-Панасюк задержали в январе, ее обвиняют в нападении на милиционера (статья 364 УК).