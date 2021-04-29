Суд признал телеграм‑канал PALCHYS экстремистким

Минский суд Партизанского района признал телеграм-канал PALCHYS экстремистским. Решение суда от 20 апреля появилось в республиканском списке экстремистских материалов.

Канал раньше вел блогер Эдуард Пальчис. 27 сентября жена сообщила об его исчезновении. 30 сентября она сообщила, что Пальчис находится в изоляторе на Окрестина.

27 октября стало известно, что Эдуарда Пальчиса после 30 суток ареста не выпустили на свободу. Позже ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

Его жена Виктория Пальчис после известий об уголовном деле против мужа уехала из Беларуси.