Интервью Светланы Тихановской изданию Intex‑Press признали экстремистским материалом

По заявлению Барановичской межрайпрокуратуры суд признал текст и видео интервью Светланы Тихановской изданию Intex-Press экстремистскими материалами, пишет генпрокуратура.

По словам ведомства, в газете и интернете было размещено интервью, в котором «содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни».

21 апреля на главного редактора барановичского издания Intex-press Владимира Янукевича составили два административных протокола за интервью с политиком Светланой Тихановской.

26 апреля стало известно, что Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин. Его обвинили в нарушении законодательства о СМИ в виде распространения интернет-ресурсом информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Также милиция начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. По той же статье юрлицу грозит штраф до 200 базовых величин.

28 апреля «Белпочта» сообщила редакции Intex-press, что не включит издание в подписной каталог на второе полугодие и не примет его экземпляры для продажи в своих отделениях.