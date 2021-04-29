ГУБОПиК вынес официальное предупреждение главному редактору TUT.by Марине Золотовой за баннер на сайте

ГУБОПиК вынес официальное предупреждение главному редактору TUT.by Марине Золотовой о недопустимости нарушения закона об экстремизме за баннер на сайте, пишет TUT.by. Издание уточняет, что предупреждение было вынесено еще в марте этого года.

«Поводом стал баннер, который отображался в рамках партнерства с рекламными сетями Яндекса и Google — то есть баннер, показы которого мы даже не можем предвидеть. Более того, в ГУБОПиК даже не сообщили, куда пользователь переходил, кликнув на этот баннер», — пишет TUT.by.

Как стало известно из статьи «СБ», на баннере было написано «В Беларуси 23 403 населенных пункта. Город наш!».

Марина Золотова рассказала «Медиазоне», что сообщила о предупреждении коллегам, которые работают с партнерскими сетями:

— Мы не всегда сообщали обо всех контактах такого плана. Но в этой ситуации это то, что по сути к работе редакции отношения никакого не имело.