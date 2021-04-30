Минчанина осудили на 5 лет колонии по обвинению в нападении на омоновцев на воскресном марше

Суд Советского района Минска приговорил 47-летнего Владимира Жихаря к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нападении на омоновцев во время воскресного марша 13 сентября, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Его признали виновным по трем статьям: грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), насилие либо угроза применения насилия в отношении милиционера (статья 364 УК) и грабеж, сопряженный с насилием (часть 2 статьи 206 УК).

По версии следствия, 13 сентября Жихарь с группой лиц участвовал в акции протеста и тем самым нарушал работу транспорта и заведений. По адресу Тихий переулок, 6 обвиняемый схватил сотрудника ОМОН Грибовского и попытался вытащить его из автомобиля. Также Жихарь, по утверждению следствия, угрожал применить насилие в отношении еще четырех силовиков, а также пытался выхватить травматический пистолет.

Пострадавшие по делу — восемь сотрудников ОМОН.

Адвокат на суде утверждал, что пистолет у пострадавшего омоновца забирал другой человек. По его словам, на видео от МВД видно, что Жихаря избивают два человека, которые наносят не менее десяти ударов, а в суде в нанесении только одного удара признался один силовик.

«Я не знаю, что сказать в этой ситуации, в этой стране, где избирательные права мои не учитываются, где можно вот так выворачивать все, что угодно, где гражданские права предоставленные нам Конституцией, а именно выйти и открыто высказать свое мнение, нарушены. У нас отобрали право защищать свою жизнь. Хочется верить, что некогда страна станет свободной и наш народ будет жить на своей земле», — сказал Владимир Жихарь в последнем слове.

Прокурор Анастасия Малико запросила для обвиняемого 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Судья Александр Якунчихин согласился с гособвинением и вынес ровно такой приговор.