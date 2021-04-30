КГБ назвало имена девятерых обвиняемых по уголовному делу о захвате власти и «покушении» на Лукашенко

В качестве обвиняемых по уголовному делу о захвате власти (часть 1 статьи 357 УК) и «покушении» на Лукашенко всего привлечены девять человек, пишет госагентство «Белта» со ссылкой на представителя КГБ Андрея Яроша.

По словам Яроша, это политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович, глава партии БНФ Григорий Костусев, а также Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в СИЗО КГБ. В отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара Генпрокуратура заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно», — рассказал Ярош.

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил Федуте, Зенковичу, Костусеву и четвертому неназванному фигуранту обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).

24 апреля Лукашенко рассказал о трех сценариях «покушения» на него. По одному из них вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию — при этом для ее уничтожения выделялось десять миллионов долларов, и еще один миллион выделили на снайпера.