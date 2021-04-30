МВД отчиталось о задержании изготовителя детского порно в Минске

В Минске милиция задержала группу изготовителей и распространителей порнографии с несовершеннолетними, пишет пресс-служба МВД.

Следственный комитет возбудил против них уголовное дело об изготовлении и распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (часть 2 статьи 343-1 УК).

По сообщению ведомства, фигурантов сейчас шестеро — один мужчина и пятеро женщин. Всем им предъявлено обвинение, пятеро заключены под стражу. Главный фигурант — 37-летний гражданин соседнего государства, «который профессионально занимался детской фотосъемкой».

Как утверждает ведомство, в ноябре 2020 года в МВД поступила информация от правоохранительных органов США о том, что неустановленное лицо с использованием электронного почтового ящика, который администрировался с территории Беларуси, занимается распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

«В результате оперативной работы вскрылась оборотная сторона его [фотографа] деятельности. Она была связана с совершением в отношении детей насильственных действий сексуального характера и изготовлением с участием малолетних порнографической продукции для продажи ее зарубежным клиентам», — пишет пресс-служба.

Также ведомство сообщило, что с декабря 2018 года по февраль 2021-го обвиняемый заработал более 137 тысяч рублей. В 2020 году он, как утверждается, получил больше 44 тысяч рублей, и в том же году передал больше 30 тысяч рублей «одной из матерей, которая подыскивала покупателей детской порнографии и сама предоставляла своих детей для съемок».

Как утверждает МВД, сейчас установлены личности восьми пострадавших девочек от 5 до 13 лет. В разговоре с психологами они рассказали о том, что мамы сами уговаривали их раздеваться на съемках. За это они получали от «фотографа» денежные вознаграждения от 10 до 60 рублей или подарки.

«Вызывает негодование тот факт, что матери девочек были осведомлены о происходящих с их детьми событиях. Во многом способствовали этому, целенаправленно передавая детей для порносъемок, а в некоторых случаях и сами присутствовали при этом, получая за фотосъемки и денежные вознаграждения. Установлены и факты передачи ими детей с корыстной целью (в основном — организатору) не только для фотосъемок, но и для вступления с малолетними девочками в половую связь», — прокомментировал представитель ведомства Александр Грачев.

Как пишет пресс-служба, «в интернете организаторы позиционировали себя как продюсерская группа модных и нестандартных проектов по продвижению девочек в модельном бизнесе».

Обновлено в 15:15. Добавлена информация об уголовном деле и фигурантах, о доходе главного обвиняемого, о потерпевших девочках, а также видео Следственного комитета.