На троих человек завели уголовное дело за оскорбления умершего милиционера

Следственный комитет завел уголовное дело против троих человек за комментарии с оскорблениями под некрологом милиционеру, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняет ведомство, оскорбительных комментариев было много, но оперативники выявили троих человек: 37-летнего минчанина, 63-летнюю женщину из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска. Они проходят подозреваемыми по делу о публичном оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

37-летний минчанин задержан. В видео, опубликованном МВД, он сказал, что комментарий «Здохла падла....пусть вечно его жарят черти у Аида!» написал на эмоциях «в связи с политическими событиями в августе месяце». Он принес соболезнования родственникам умершего милиционера.

Какие именно комментарии из показанных в видео оставлены двумя другими подозреваемыми по делу, не уточняется.