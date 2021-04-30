Главврач детской больницы Максим Очеретний, запустивший флешмоб о работе врачей в пандемию, уволен с работы

Главврач 3-ей детской больницы и анестезиолог-реаниматолог Максим Очеретний уволен с работы, пишет TUT.by со ссылкой на самого врача.

Очеретний подтвердил информацию о своем увольнении, однако отказался обсуждать подробности, пообещав изданию рассказать все позже.

Как пишет TUT.by, своим постом в фейсбуке от 21 марта 2020 года Очеретний запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». Его поддержали другие врачи.

Кроме этого, уточняет издание, Очеретний также участвовал в записи видео, в котором медики рассказывали, как вести себя во время пандемии коронавируса и призывали не поддаваться панике.

В знак солидарности с Очеретним о своем увольнении объявил врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, который также работал в 3-ей детской больнице, сообщает TUT.by.

Он пояснил, что не работает в больнице с сегодня, а дальнейших планов у него пока нет. Также он сказал, что не чувствует поддержку людьми врачей:

— А кому мы нужны?

— Людям, которые приходят в больницы.

— Я не чувствую поддержку людей, — ответил Айзатулин.

27 августа из РНПЦ «Кардиология» по инициативе Минздрава уволили Александра Мрочека — директора центра, руководившего им с 2008 года. Сам Мрочек предполагал, что увольнение может быть связано с тем, что сотрудники центра выходили на пикеты.

Обновлено в 15:55. Добавлена информация об увольнении Рустама Айзатулина.