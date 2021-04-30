Приговоренных к смертной казни братьев Костевых помиловали, сообщает координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда со ссылкой на родных осужденных.

Родственники приговоренных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых хотели сделать передачу им в СИЗО-1 на улице Володарского. Однако передачу у них не приняли и сказали, что из Администрации президента пришла бумага о помиловании Костевых.

Братья отбывают карантин для этапирования в тюрьму №8 Жодино.

21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых обвинили в убийстве учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома, сообщала «Вясна». 10 января 2020 года судья Михаил Мельников приговорил братьев к смертной казни. 22 мая Верховный суд рассмотрел апелляцию осужденных и оставил приговор в силе.

До сих пор известно только об одном случае помиловании осужденного к смертной казни — в 2003 году приговор Дмитрию Хархалю заменили на 15 лет лишения свободы. Его обвинили в убийстве двух человек. Он вышел на свободу по амнистии в 2012 году, не досидев один год до назначенного срока.

Сейчас исполнения смертного приговора в Беларуси ожидают два человека: Виктор Сергель и Виктор Павлов.