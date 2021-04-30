Обвиняемым по делу о «массовых беспорядках» в Пинске дали от 5,5 до 6,5 лет колонии

Суд Московского района Бреста признал виновными 14 фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Пинске (часть 2 статьи 293 УК) и приговорил их к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 лет, сообщает TUT.by.

Обвиняемым Давиду Мостицкому, Олегу Рубцу и Вячеславу Шелемету суд назначил по 5,5 лет колонии в условиях усиленного режима.

Роман Багновец, Даниэль Богнат, Сергей Леженко, Григорий Гунько, Станислав Михайлов, Вячеслав Рогащук, Игорь Соловей, Елена Мовшук и Артем Халимончик получили по 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Сергея Мовшука и Александра Терешко приговорили к 6,5 годам колонии в условиях усиленного режима.

Пинчан обвинили в том, что они «9 августа 2020 года приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок».

По версии следствия, во время протеста обвиняемые «учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».

Потерпевшими по делу проходят 109 милиционеров. Вред, причиненный большинству из них, не привел к проблемам со здоровьем. К 35 из них «пытались применить насилие и причинить телесные повреждения в виде побоев», указано в материалах дела.

В результате семерым милиционерам причинили менее тяжкие телесные повреждения, шестерым — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42-м — легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, а 54-м — побои.

Трое потерпевших получили травмы, повлекшие расстройство здоровья на срок до 4 месяцев: закрытый перелом стопы, надрыв связки колена и перелом кисти руки.