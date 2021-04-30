Правозащитницу Марию Рабкову поставили в СИЗО на учет как «склонную к экстремизму»

Руководительницу волонтерской службы правозащитного центра «Вясна» Марию Рабкову поставили в СИЗО-1 на учет как «склонную к экстремизму», сообщают ее коллеги.

Причина постановки правозащитницы на учет неизвестна.

Рабкову задержали Минске 17 сентября сотрудники ГУБОПиК, когда она возвращалась домой вместе с мужем Вадимом Жеромским по улице Тимирязева. В сентябре ей предъявили обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков (часть 3 статьи 293 УК).

В феврале правозащитнице предъявили обвинение в разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) и участии в преступной организации (часть 2 статьи 285 УК).

Ранее на учет как «склонных к экстремизму» поставили журналистку TUT.by Катерину Борисевич, журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву, медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину, а также анархиста Николая Дедка.