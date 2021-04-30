«Наша Ніва»: автора сатирического телеграм‑канала «Советская Белоруссия» арестовали на 25 суток

28 апреля в Минске задержали 36-летнего Сергея Буевича. Как утверждает «Наша Ніва», это автор сатирического телеграм-канала «Советская Белоруссия», который всегда был анонимным.

Издание сообщает, что в его распоряжении есть аудиозапись с судебного заседания над Буевичем. Мужчину обвинили в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 19.10 КоАП) через публикацию фото в телеграм-канале «Бес Понятия». Также его обвинили в сопротивлении милиционерам (статья 24.3 КоАП) при задержании на улице Кальварийской.

Буевич пояснил, что изображения разместил еще в 2019 году в шутку: «В то время было около 60 подписчиков, я не рассматривал это как демонстрацию». Он признал свою вину по обеим статьям.

Судья Ярохин признал Буевича виновным по обеим статьям и приговорил его к 25 суткам ареста.

Администратор «Советской Белоруссии» давал анонимное интервью, где говорил, что его зовут Сергей, он рабочий и ему «немного больше 30 лет». На суде сообщалось, что обвиняемый работает кладовщиком в логистическом центре.

28 апреля администратор канала перестал выходить на связь, а вскоре на канале появилась запись: «Знакомимся с бывшим остряком и владельцем нашего канала. Для начала, вот Вам информация о еще двух ресурсах, которые он ведет. Пока этот НАЦИК очень занят, поэтому интервью с ним будет позже». К посту прикреплены два скриншота — один из канала на 18 человек, а второй — из канала «Бес Понятия».