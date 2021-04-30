Против минчанки возбудили уголовное дело за твит с четверостишием, пародирующим гимн Беларуси

Сотрудники Партизанского РУВД Минска задержали 26-летнюю минчанку за твит-пародию на гимн Беларуси, сообщает пресс-служба минской милиции. Против девушки возбудили уголовное дело за «надругательство над государственным символом» (статья 370 УК).

В видео, которое прилагается к сообщению пресс-службы, задержанная рассказывает, что ее задержали и привезли в милицию за твит, в котором она изменила несколько слов в первом четверостишии государственного гимна.

«Заменила несколько слов. Что-то связанное с "беларусы" на "экстремисты"», — говорит она.

На вопрос человека за кадром, раскаивается ли она в своем поступке, минчанка отвечает, что раскаивается «в публикации этого твита».