В Москве полиция сорвала показ спектакля о протестах в Беларуси

Вечером 1 апреля в Москве полиция сорвала показ документального спектакля «Соседи» в Театре.doc из-за сообщения о минировании здания, рассказал драматург и сценарист Иван Угаров в своем фейсбуке.

Автор и главный редактор проекта «Август 2020» Александра Ливергант написала, что посреди спектакля на сцену вышел полицейский со словами: «Это, наверное, бестактность, но ваше здание заминировано, покиньте помещение». Момент попал на Youtube-трансляцию спектакля.

Зрителей и актеров вывели на улицу, после проверки с кинологом бомбы не нашли. Ливергант рассказала, что участникам хотели «пришить несогласованную акцию, а теперь полицейский без формы стоит и слушает, о чем спектакль».

Один из зрителей написал, что актеры продолжили спектакль на улице, но не успели его закончить — приехали две машины с полицейскими, которые потребовали от людей разойтись, иначе их задержат.

Спектакль «Соседи/Суседзi» создан вместе с медиапроектом «Август 2020». В постановке собраны истории тех, кто пострадал от действий беларуских силовиков летом 2020 года. «Актер слышит в наушниках голос героя и воспроизводит его в реальном времени, что позволяет обеспечить максимальную степень достоверности передачи речи и интонации «донора». Форма такого спектакля предполагает открытость и постоянное дополнение новыми материалами», — говорится в описании спектакля.