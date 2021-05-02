ГУБОПиК: за подписку на экстремистские телеграм‑каналы вас накажут. Адвокаты: это незаконно

ГУБОПиК заявил, что за подписку на телеграм-канал, признанный экстремистским, человека привлекут к административной ответственности. Адвокаты в комментарии изданию «Наша Ніва» ответили, что это незаконно.

В своем телеграм-канале ведомство дало список из 40 телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими, и написало: «Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность».

Адвокат Антон Гашинский сказал, что речь идет о статье о действиях в отношении продукции из списка экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). «Правонарушением считаются распространение такой продукции, а также ее изготовление, хранение и перевозка с целью ее распространения. Соответственно, за подписку на экстремистские телеграм-каналы можно наказать, только если будет доказано, что лицо передало другому продукцию, которую публикуют эти каналы, либо намеревалось ее кому-либо передать», — уточнил Гашинский.

Адвокат Марина Юденко сказала, что «противоправным является именно хранение с целью распространения», то есть с целью переслать контент кому-либо. «Наличие указанной цели обязательно» для составления протокола, как пояснила Юденко.

Адвокат Андрей Мочалов высказался кратко: «Это невозможно по закону. Смотрите 19.11 КоАП. Подписка — это еще не значит распространение».