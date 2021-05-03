Четырех доверенных лиц Тихановской приговорили к 6 и 6,5 годам колонии

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил четверых доверенных лиц политика Светланы Тихановской к 6 и 6,5 годам колонии по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов», сообщает TUT.by.

Юрия Власова суд приговорил к 6,5 годам усиленного режима, Татьяну Каневскую — к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — к 6 годам колонии усиленного режима.

Осужденных задержали в период с 6 по 8 августа, им предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 293 УК) и приготовлении к захвату зданий (часть 1 статьи 13, часть 1 статьи 292 УК). Власова обвинили также в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Прокурор запросил Власову 6,5 лет колонии усиленного режима, остальным — по 6 лет общего режима.

2 марта Следственный комитет опубликовал видео, на котором, как утверждало ведомство, доверенные лица Тихановской вместе с ней обсуждали «захват зданий государственных органов» в Гомеле.

По словам пресс-секретаря политика Анны Красулиной, Тихановская «никогда не участвовала в разработке таких планов».