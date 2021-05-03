Адвокат Сергей Зикрацкий, у которого Минюст отобрал лицензию, уехал из Беларуси

Бывший адвокат Сергей Зикрацкий, выступавший защитником по делу журналисток «Белсата» Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой о стриме с «Площади перемен», выехал в Литву, сообщил он в своем фейсбуке.

«Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну? Негодовать — да, злиться на страну — нет. Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью. Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске. С 1 мая моим временным домом станет Вильнюс. Очень надеюсь скоро вернуться в свободную Беларусь», — написал он.

31 марта Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов и он потерял возможность осуществлять адвокатскую деятельность. При этом 24 марта Зикрацкий не прошел внеочередную аттестацию Минюста.

Минюстова дюжина. В Беларуси лишают лицензий адвокатов, которые защищают журналистов, политиков и активистов

Начиная с августа 2020 года несколько адвокатов в Беларуси лишились лицензии. Среди них защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко и защитница Колесниковой Людмила Казак.