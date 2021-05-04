Суд приговорил обвиняемых по делу о телеграм‑канале «Армия с народом» к лишению свободы на сроки от 4,5 до 6 лет

Минский областной суд приговорил пятерых обвиняемых по делу о телеграм-канале «Армия с народом» к лишению свободы на сроки от 4,5 до 6 лет, сообщает «Радыё Свабода».

Всем обвиняемым вменяют приготовление к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) и подготовку людей для участия в них (часть 3 статьи 293 УК), а активисту партии «Народная Грамада» Сергею Спаришу — еще и препятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК). Его приговорили к 6 годам колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемым супругам Антонине Коноваловой и ее мужу Сергею Ярошевичу назначили по 5,5 лет колонии, при этом Ярошевич будет отбывать наказание в условиях усиленного режима. Обвиняемых Сергея Коршуна и Евгения Привалова приговорили к 4,5 годам колонии в условиях усиленного режима.

По версии следствия, обвиняемые собрались в 2019 году и работали по плану политиков Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Павла Северинца. Те, как утверждается, хотели использовать «бесчинствующую толпу, с учетом стихийного поведения, как своеобразный инструмент для достижения цели, сопровождающейся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти». Для этого обвиняемые создали телеграм-канал «Армия с народом».

В суде Коновалова, Коршун, Спариш и Ярошевич в суде вину не признали. Частично признал вину только создатель телеграм-канала Привалов.

Как пишет TUT.by, на суде прокурор рассказал, что в телеграм-канале была опубликована информация, «содержащая заведомо ложную оценку нелегитимности исполнения служебных и общественных обязанностей представителями власти, незаконные призывы не повиноваться им, сопротивляться», а также призывы подписываться на канал, то есть увеличивать аудиторию.

Кроме этого, по его словам, в канале публиковали ссылки на учебную литературу, например методичку Джина Шарпа о мирном и ненасильственном сопротивлении, рекомендации использовать телеграм для общения (что обвинение расценило как конспирацию), а также информацию о способах «психологического неповиновения» органам власти.

По версии обвинения, информация в телеграм-канале была направлена на бывших и действующих силовиков, а среди подписчиков специально выискивали служивших, чтобы «использовать их в преступных целях»: например, действующих сотрудников призывали отказаться от исполнения приказов. Также прокурор рассказал, что «Армия с народом» информировала подписчиков о времени и месте «массовых беспорядков» обучала их применять оружие против представителей власти, устраивать поджоги и портить имущество.

Согласно обвинению, участники телеграм-канала готовились к массовым беспорядкам, но не успели реализовать замысел, так как 25 июня задержали Спариша, а потом и других фигурантов дела.