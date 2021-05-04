Александр Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за «дискредитирующие поступки», пишет «Белта» со ссылкой на его пресс-службу.

Позже список из ФИО и званий таких силовиков появился на национальном правовом интернет-портале. Среди них бывший следователь Евгений Юшкевич, которого задержали по статье о теракте, члены организации BYPOL, экс-начальник ГАИ Сергей Масловский, а также бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко.

Как уточняет «Белта», это люди, которые «в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы».

Помимо этого, пишет агентство, они «призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей».

Как сообщает «Белта», против некоторых возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.