Верховный суд оставил в силе смертный приговор Виктору Скрундику за убийства в Слуцком районе

Верховный суд оставил в силе приговор Минского областного суда о смертной казни фигуранту дела «слуцкой банды» Виктору Скрундику, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Виктора Скрундика и его подельников Валентина Бушнина и Виталия Мятежа обвинили в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь 85-летней женщины под Слуцком в январе 2019 года.

В марте следующего года суд признал Скрундик виновным в двух убийствах, покушении, разбое и умышленном уничтожении имущества. Его приговорили к принудительному лечению от алкоголизма и смертной казни. Бушнина судья признал виновным в подстрекательстве к убийству и в разбое, а Мятежа в убийстве и разбое. Их приговорили к 18 и 22 годам колонии соответственно.

В июне Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Тем не менее 15 января Виктора Скрундика повторно приговорили к расстрелу, а его подельников Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — к 18 и 22 годам лишения свободы.

Второй приговор «слуцкой банды». Суд повторно назначил смертную казнь по делу об убийствах пенсионеров