Бывшего главу гомельского филиала «Белгазпромбанка» осудили на пять лет колонии

Суд Центрального района Гомеля приговорил к пяти годам колонии усиленного режима бывшего главу гомельского филиала «Белгазпромбанка» Валерия Николаенко по делу о получении взятки (статья 430 УК), пишет TUT.by.

Помимо этого, Николаенко оштрафовали на 300 базовых. Второго фигуранта Вадима Казакевича оштрафовали на 1 000 базовых величин за дачу взятки (статья 431 УК).

Оба обвиняемых полностью признали вину, пишет TUT.by.

Николаенко задержали в июне прошлого года за получение взятки от друзей — ноутбука от предпринимателя Вадима Казакевича и денег от бизнесмена Валерия Романенко. В 2020 году Романенко написал явку с повинной и признался, что в разное время передал другу-банкиру около 3 000 долларов за «благоприятное решение вопроса». Романенко проходил по делу свидетелем.

Оба обвиняемых полностью признали вину.

Дело «Белгазпромбанка» началось 11 июня с задержаний и обысков в офисе организации. Сначала был задержан глава филиала в Могилеве Сергей Кармызов. На момент задержания он был членом инициативной группы бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который планировал избираться в президенты. Через несколько дней после Кармызова силовики задержали и самого Бабарико, когда тот ехал в Центризбирком сдавать подписи для выдвижения. Его и шестерых заместителей банкира обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

17 февраля суд начал рассматривать дело Бабарико — с лета он находится в СИЗО.

26 февраля Кармызова осудили на 3 года колонии общего режима.