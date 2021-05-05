СК завершил расследование дела анархиста Николая Дедка

Следственный комитет завершил расследование дела анархиста Николая Дедка, сообщает TUT.by со ссылкой на его отца. Дело Дедка направлено в прокуратуру.

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), организации грубого нарушения порядка (статья 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

12 ноября МВД сообщило о задержании Дедка, при этом на записи, опубликованной МВД, видно, что Дедок был сильно избит.

«Угрожали изнасиловать, сказали, что завезут в гестапо или в лес». Рассказ Николая Дедка, переданный на волю

30 марта стало известно анархиста поместили в карцер минского СИЗО №1 на 9 суток за выкрик «Жыве Беларусь». По словам отца Дедка Александра, 27 марта во время прогулки в соседнем прогулочном дворике кто-то крикнул «Жыве Беларусь», а Николай «поддержал таким же возгласом».