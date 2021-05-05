В Мозыре задержали 10 футбольных фанатов; их подозревают в грубом нарушении порядка во время августовских протестов
В Мозыре задержали 10 футбольных фанатов; их подозревают в грубом нарушении порядка во время августовских протестов
5 мая 2021, 18:20
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4 мая в Мозыре задержали одиннадцать местных жителей, сообщает МВД. Их подозревают в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) в городе 11 августа.

По версии следствия , в тот день на бульваре Юности «агрессивно настроенные лица распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни». В результате один милиционер пострадал, несколько милицейских автомобилей получили повреждения.

Как сообщает МВД, десять из одиннадцати задержанных входят в «местную околофутбольную группировку праворадикальной направленности».

     
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