В Мозыре задержали 10 футбольных фанатов; их подозревают в грубом нарушении порядка во время августовских протестов

4 мая в Мозыре задержали одиннадцать местных жителей, сообщает МВД. Их подозревают в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) в городе 11 августа.

По версии следствия , в тот день на бульваре Юности «агрессивно настроенные лица распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни». В результате один милиционер пострадал, несколько милицейских автомобилей получили повреждения.

Как сообщает МВД, десять из одиннадцати задержанных входят в «местную околофутбольную группировку праворадикальной направленности».