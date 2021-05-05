Суд оштрафовал издательский дом «Интекс‑пресс» на 4 350 рублей за интервью со Светланой Тихановской

Экономический суд Брестской области оштрафовал на 150 базовых издательский дом «Интекс-пресс» по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП), пишет TUT.by.

Поводом для разбирательства стало интервью политика Светланы Тихановской, опубликованное 14 апреля в газете Intex-press, которая входит в издательский дом.

26 апреля стало известно, что главного редактора барановичского издания Intex-press Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин за распространение сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

28 апреля «Белпочта» сообщила редакции Intex-press, что не включит издание в подписной каталог на второе полугодие и не примет его экземпляры для продажи в своих отделениях.

На следующий день, 29 апреля, суд признал интервью с Тихановской экстремистским.

5 мая министерство информации вынесло предупреждение изданию за интервью с Тихановской.