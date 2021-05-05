Олимпийский призер Андрей Кравченко прекратил голодовку, объявленную «в знак солидарности с политзаключенными»

Призер Олимпийских игр, многоборец Андрей Кравченко прекратил десятидневную голодовку, объявленную им «в знак солидарности с политзаключенными», пишет «Салiдарнасць».

«Сегодня вечером заканчиваю. Были некоторые сбои со здоровьем. Понятно, что сильная слабость, темнеет в глазах постоянно, когда садишься или встаешь. Бывает, колотит все тело. Вчера резко встал, потерял сознание, упал в ванной, хорошо, не на кафельный пол», — рассказал спортсмен.

Как пишет издание, за время голодовки Кравченко похудел более чем на 11 килограмм.

«Первые дни худел сильно, потому что выходила жидкость. На утро десятого дня у меня минус 11,2 кг. До этого я уже голодал, но краткосрочно — 32 часа», — рассказал он.

Кравенко уточнил, что задумал акцию не для того, чтобы похудеть, а чтобы показать солидарность с заключенными, которые объявляют голодовки.

«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю». Кто голодает за решеткой в Беларуси

«И теперь я могу представить, как могут чувствовать себя эти люди. Конечно, им в разы тяжелее, чем мне, там и воды-то нет нормальной. И в моральном плане меня столько людей поддержали. Все время думаю, как Игорь Лосик держал голодовку больше 40 дней! Это немыслимо! Не могу представить, как голодают девушки, Наталья Херше, она же вообще миниатюрная. Эти люди реально оказываются на грани жизни и смерти, — рассказал он.

О том, что Кравченко объявил голодовку, стало известно 27 апреля.

«Уже почти полгода прошло с того момента, как я отбыл сутки в Жодино, я помню каждый из этих десяти дней. Я прекрасно представляю, как тяжело сейчас семьям политзаключенных, и они нуждаются в нашей поддержке. Поэтому я решил выставить свою золотую медаль чемпионата Европы [на аукцион], чтобы хоть как-то им помочь. А также именно поэтому я в знак солидарности с политзаключенными объявляю десятидневную голодовку», — говорил он в своем видеообращении.

Как сообщал TUT.by, Кравченко задержали 8 ноября 2020 года вместе с тайским боксером Иваном Ганиным. 11 ноября обоим дали по 10 суток.