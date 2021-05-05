Адвокат пожаловалась в Генпрокуратуру из‑за публикации на ОНТ записи ее конфиденциального разговора с Тихановским

4 мая защита Сергея Тихановского направила в Генпрокуратуру жалобу на нарушение права подзащитного на конфиденциальность при общении с адвокатом из-за публикации телеканалом ОНТ записи ее разговора с клиентом, сообщает издание Naviny.by со ссылкой на «Белапан».

Адвокат Тихановского Наталья Мацкевич рассказала, что разговор о младшем сыне Лукашенко между ней и политиком состоялся летом 2020 года. По ее словам, показанные в эфире ОНТ кадры ее встречи с политиком являются «пренебрежением со стороны госканала законодательством Республики Беларуси».

«Тайна общения с адвокатом — это как тайна исповеди, как врачебная тайна, не говоря уже о том, что это конституционное, фундаментальное право на конфиденциальность при общении с защитниками, предусмотренное международными документами и законодательством Республики Беларусь, и оно непоколебимо и не может быть ни при каких условиях ограничено», — подчеркнула Мацкевич.

Адвокат обратила внимание на то, что в законодательстве есть нормы, регулирующие эти вопросы: Уголовно-процессуальный кодекс, закон об адвокатуре, внутренняя инструкция МВД о том, в каких условиях проходят свидания, закон о порядке и условиях содержания лиц под стражей.

«Согласно этим документам должны быть обеспечена конфиденциальность. Это означает, что содержание разговора адвоката и клиента никто не должен знать, тем более записывать и предавать огласке», — констатировала она.

В жалобе защита просит Генпрокуратуру признать нарушение этого права, установить органы и лица, ответственные за его нарушение, принять меры для того, чтобы это не повторялось в будущем.

«Это проблема не одной ситуации. Если кабинеты в следственном изоляторе оборудованы таким образом, если так можно, то любой адвокат и любой человек, находящийся под стражей, может оказаться в такой ситуации. Это не частная проблема, а по сути проблема всего права на защиту», — убеждена адвокат.

Защита Тихановского также направила обращение в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, в котором указала, что коллегия призвана в таких ситуациях защищать права адвокатов, в том числе на конфиденциальное общение с клиентом.

«Коллегия должна в пределах своей компетенции на этот факт отреагировать даже без моего обращения», — сказала Мацкевич.

28 апреля в эфире телеканала ОНТ показали фильм-«расследование» «Убить президента». В нем была показана съемка встречи Тихановского со своим адвокатом.

На записи, показанной в эфире телеканала, видно только мужчину, которого ОНТ называет Тихановским. Адвоката в кадре нет, но слышен женский голос.

— Ну а за что его сажать? — говорит женщина.

— Есть за что, — отвечает Тихановский.

— За что? Ребенка?

— Здесь дети сидят. Здесь есть дворик с турниками для них как раз. Посидит, пообщается со сверстниками.

— Мне не нравится то, что вы говорите.

24 апреля Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике рассказал о предполагаемом покушении на себя. В том числе Лукашенко говорил и о том, что Тихановский хотел «в тюрьму посадить» Николая Лукашенко.

«Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного "президента", рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: "Как? Он же несовершеннолетний", — "Фигня, найдем, за что посадить". Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь», — сказал тогда Лукашенко.