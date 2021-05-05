Мининформ вынес предупреждение изданию Intex‑press за интервью со Светланой Тихановской

Министерство информации вынесло письменное предупреждение барановичскому изданию Intex-press за интервью со Светланой Тихановской, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В документе, который редакция Intex-press получила 4 мая, сказано, что интервью с Тихановской, опубликованное в газете 14 апреля, признано экстремистским, в связи с чем Мининформ предупреждает о недопустимости нарушения требований статьи 38 Закона о СМИ и сообщает, что «допущенные нарушения необходимо устранить». Уведомить об этом ведомство необходимо до 14 мая.

Как пишет БАЖ, редакция Intex-press сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила его с ютуб-канала 29 апреля, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем интервью с Тихановской экстремистским.

4 мая редакция также получила письмо от директора Брестского филиала «Белсоюзпечати» Татьяны Зиневич. В нем говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». Редакция издания собирается обжаловать это решение.

Интервью Тихановской, «сатанинское попрание лампад» и «нападение на польскость». За что беларусам выносят официальные предупреждения

21 апреля на главного редактора барановичского издания Intex-press Владимира Янукевича составили два административных протокола за интервью с политиком Светланой Тихановской.

26 апреля стало известно, что Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин. Его обвинили в нарушении законодательства о СМИ в виде распространения интернет-ресурсом запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Также милиция начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. По той же статье юрлицу грозит штраф до 200 базовых величин.

28 апреля «Белпочта» сообщила редакции Intex-press, что не включит издание в подписной каталог на второе полугодие и не примет его экземпляры для продажи в своих отделениях. На следующий день текст и видео интервью Светланы Тихановской Intex-Press признали экстремистскими материалами.