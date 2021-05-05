В суде начали заново рассматривать дело о наезде на военнослужащих, по которому прокурор запрашивал 12 лет колонии

Судебная коллегия минского городского суда начала повторно рассматривать дело минчанина Тихона Осипова, которого обвиняют в наезде на военнослужащих 11 августа, пишет TUT.by.

Суд должен был вынести приговор 27 апреля — прокурор во время прений запрашивал Осипову 12 лет колонии. Но судья Дмитрий Цекал возобновил судебное следствие.

Как уточняет TUT.by, состав коллегии и судья также изменились. Теперь дело рассматривает Петр Орлов.

Осипова обвиняют в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 400 УК) и покушении на убийство военных (часть 1 статьи 14 и статьи 362 УК).

По версии обвинения, Осипов участвовал в акциях протеста и наехал на своем автомобиле на пятерых военнослужащих. Позже он утопил свой автомобиль в водоеме и заявил об угоне.

Осипов признал вину по статье о заведомо ложном доносе. На суде минчанин рассказал, что испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных. По словам обвиняемого, силовики разбили ему заднее правое стекло, сотрудник направлял оружие в сторону его автомобиля. Осипов пригнулся и не контролировал дорожную ситуацию.

Суд над Осиповым начался 12 апреля. Пострадавшими выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Во время первого рассмотрения дела в суде все потерпевшие заявили, что претензий к обвиняемому не имеют.