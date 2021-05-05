Дело против Тихановского, Лосика и Статкевича направили в Верховный суд

Генпрокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело против политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и россиянина Дмитрия Попова, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемые «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

«Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Как утверждают в ведомстве, обвиняемые по делу «с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году».

«Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики. Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После чего размещали видеосъемки с мероприятий в сети Интернет, включая Youtube и Telegram-каналы, социальные сети», — пишет ведомство

Тихановский, как пишет пресс-служба, также обвиняется в том, что 27 мая 2020 года он при участии Сакова и Попова «высказал как призыв к действию угрозы» в адрес главы ЦИК Лидии Ермошиной.

«В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов США, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях», — добавляет ведомство.

Генпрокуратура дополняет, что «в результате противоправных действий» Тихановского и «его сообщников», государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей». На имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше двух миллионов рублей. Им предъявили иск о возмещении ущерба.

Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).