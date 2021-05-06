Минчанина осудили на 9 лет колонии по статье о массовых беспорядках и за хранение и сбыт наркотиков

Минский суд Фрунзенского района приговорил минчанина Сергея Сикорского к 9 годам колонии усиленного режима по делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) и за хранение и сбыт наркотиков (часть 1 и 3 статьи 328 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, Сикорский 11 августа 2020 года участвовал в акции в районе Студенческой деревни. Вместе с другими участниками он бросал камни и иные предметы в милиционеров, наносил им удары и повредил служебный автобус.

Во время допроса обвиняемый рассказал, что созвонился с друзьями и пошел к «Макдональдсу» на станции метро «Петровщина». Там он сфотографировался с флагом. Позже он увидел, что из остановившегося автобуса выбежали силовики и начали бить и задерживать людей. Сикорский увидел, что в автобус летели камни, и заднее стекло разбито. Он нанес удар и оно рассыпалось.

7 сентября оперативники пришли с обыском в дом Сикорского. На столе они обнаружили остатки мефедрона. Позже следствие установило, что часть он перепродал подруге жены. На суде Сикорский говорил, что зависимости от наркотиков у него нет, а употреблял он для снятия стресса.

Гособвинитель запросил 10 лет лишения свободы, судья Дмитрий Лукашевич назначил ему наказание в 9 лет колонии.