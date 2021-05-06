Минчанина осудили на 3 года химии за удары по камере видеонаблюдения на Окрестина во время марша

Суд Первомайского района Минска приговорил минчанина Евгения Рапина к трем годам химии за участие в воскресном марше и два удара по камере видеонаблюдения возле ИВС на Окрестина, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Максим Трусевич признал мужчину виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342). Иск «Минсктранса» о компенсации материального ущерба будет рассматриваться отдельно в гражданском порядке.

По версии следствия, Рапин участвовал в акции протеста 4 октября в состоянии алкогольного опьянения, отказывался выполнять требования милиционеров, мешал движению транспорта. Как утверждает обвинение, обвиняемый дважды ударил камеру видеонаблюдения возле ИВС на Окрестина. На камере повреждений не осталось.

Евгений Рапин работает грузчиком, женат, отец трех несовершеннолетних детей. На суде он рассказал, что увидел во «Вконтакте» информацию о сборе протестующих около Стелы. Перед маршем он выпил бутылку водки вместе с другом и братом. Возле ИВС, по его словам, он увидел мужчину, который заклеивал камеры стикерами (речь об Игоре Преженникове, которого за эти действия осудили на 1,5 года колонии). Тот предложил Рапину сбить камеры — обвиняемый согласился, но удар не нанес камере повреждений. Позже в парке неподалеку его с другом задержал ГУБОПиК, мужчина получил 14 суток ареста.

Гособвинитель Зубко запросила для Рапина три года химии. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и попросил дать ему шанс исправиться без ограничения свободы. Судья согласился с обвинением и назначил ровно такое наказание.