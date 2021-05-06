В Борисове за оскорбление милиционера задержали врача, который работает в России и приехал в отпуск домой

В Борисове за оскорбление милиционера (статья 369 УК) задержали работающего в России 41-летнего врача Александра Телего, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу МВД. Доктора задержали 3 мая, но официальный комментарий появился 6 числа.

Как сообщает ведомство, зимой Телего в телеграм-чатах оставлял оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов.

На милицейском видео, опубликованном на ютуб-канале ведомства, Телего рассказывает, что оставлял комментарии на эмоциях.

Врач работает в Норильске, а в Борисов приехал в отпуск. Телего задержали 3 мая. По информации TUT.BY, он находится в ИВС Гродненской тюрьмы № 1.