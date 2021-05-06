Жительницу Пружан приговорили к 1,5 годам домашней химии за репост в телеграме личных данных участкового

Суд Пружанского района приговорил жительницу Пружан Людмилу Царану к 1,5 годам домашней химии за клевету (статья 188 УК) в виде репоста сообщения из телеграм-канала «Черная книга Беларуси» с личными данными участкового, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Следствие считает, что 9 декабря женщина, «имея умысел на распространение заведомо ложных, порочащих сведений», переслала сообщение с фотографией и личными данными участкового Сергея Уроднича в телеграм-чат «Пружаны / Пружана». Обвинение посчитало это клеветой об участковом инспекторе Пружанского РОВД, который является представителем власти.

Людмила Царану не признала вину и отказалась от дачи показаний в суде. На допросе у следователя она сказала, что была знакома с участковым, сообщение репостнула без всякой цели и не воспринимала информацию как лжесвидетельствование.

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Потерпевший Уроднич заявил гражданский иск на возмещение морального вреда в размере тысячи рублей. Он посчитал сообщение унизительным. Моральные страдания заключались в том, что с ним перестали общаться некоторые знакомые, а жена начала склонять к тому, что уволиться из милиции. Компенсацию потерпевший планирует передать на помощь детям.

На вопрос судьи, извинилась ли обвиняемая перед потерпевшим, Уроднич ответил: «Ни разу». Однако в записи, прослушанной на суде, Людмила Царану попросила у Уроднича прощение в РУВД, на что участковый ответил: «Извинения приняты».

На заседании 5 мая обвиняемая заявила ходатайство о приостановке суда на время проверки, так как направила в Следственный комитет заявление на Сергея Уроднича за лжесвидетельствование на предыдущем судебном заседании. Также обвиняемая подала заявление о прекращении уголовного дела в отношении нее. Царану считает, что в ее действиях отсутствует состав преступления, так как она не размещала публикации в телеграмм-канале «Черная книга Беларуси», а лишь скопировала ее оттуда. «Если гражданин заблуждался относительно подлинности распространяемой информации, полагая, что получил ее из источника, заслуживающего доверия, уголовная ответсвенность исключается», — указано в заявлении обвиняемой.

Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Помощник прокурора Вероника Манец запросила для обвиняемой 1,5 года домашней химии и взыскакние в пользу потерпевшего тысячи рублей компенсации морального вреда. Судья Игорь Житко назначил ровно такое наказание.