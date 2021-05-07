Лукашенко: в Беларуси изготовили собственную вакцину от COVID‑19

Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси изготовили собственную вакцину от COVID-19, сообщает «Белта».

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — беларускую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — заявил он.

Лукашенко также сказал, что гарантий того, что существующие вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса, нет. Но, по его мнению, беларуский аналог к этому можно будет «приспособить».

«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — сказал он.