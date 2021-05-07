Лукашенко об обращении на него в прокуратуру Германии: «Не наследники фашизма меня будут судить»

Александр Лукашенко назвал «глупым шагом и сиюминутной политикой» обращение на него в прокуратуру Германии, в котором говорится о преступлениях против человечности, сообщает «Белта».

«Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?» — сказал он.

Как уточняет Onliner, 5 мая немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру в городе Карлсруэ «в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси». Они сослались на универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.