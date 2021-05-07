Лукашенко анонсировал новые подробности «покушения»: «Ягодка еще не показана»

Александр Лукашенко анонсировал новые подробности покушения на него и его семью, сообщает «Белта».

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — сказал он.

Лукашенко также сказал, что знает, кто «это планировал делать», а «кто исполнитель, мы вам покажем».

«И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого», — добавил он.

Фильм-«расследование» «Убить президента» показали 28 апреля в эфире телеканала ОНТ. В нем утверждалось, что за обвиняемым в «покушении на Лукашенко» юристом Юрий Зенковичем стоят американские спецслужбы.

Как сообщало КГБ, помимо Зенковича обвиняемыми проходят политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, а также Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.