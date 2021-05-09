«Белорусский дом печати» расторг договор с изданием Intex‑press
«Белорусский дом печати» расторг договор с изданием Intex‑press
Преследование журналистов
9 мая 2021, 22:33
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«Белорусский дом печати» расторг договор с барановичской газетой Intex-press, сообщило само издание.

Как пишет Intex-press, письмо пришло на электронную почту редакции во второй половине дня. Типография уведомила редакцию, что с 9 мая «в одностороннем порядке» расторгает договор на оказание своих услуг. Причины для расторжения договора типография не указала, но принесла извинения.  

Скриншот: Intex-press

Скриншот: Intex-press

Как пишет издание, сейчас редакция ищет возможность напечатать газету, выход который запланирован на 12 мая.

26 апреля стало известно, что главного редактора Intex-press Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин по статье о распространении сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП). Поводом для этого послужило интервью со Светланой Тихановской, опубликованное газетой 14 апреля .

28 апреля «Белпочта» сообщила редакции Intex-press, что не включит издание в подписной каталог на второе полугодие и не примет его экземпляры для продажи в своих отделениях.

На следующий день, 29 апреля, суд признал интервью с Тихановской экстремистским.

5 мая министерство информации вынесло изданию предупреждение. В тот же день Intex-press оштрафовали на 150 базовых величин по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

     
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