«Белорусский дом печати» расторг договор с изданием Intex‑press

«Белорусский дом печати» расторг договор с барановичской газетой Intex-press, сообщило само издание.

Как пишет Intex-press, письмо пришло на электронную почту редакции во второй половине дня. Типография уведомила редакцию, что с 9 мая «в одностороннем порядке» расторгает договор на оказание своих услуг. Причины для расторжения договора типография не указала, но принесла извинения.

Как пишет издание, сейчас редакция ищет возможность напечатать газету, выход который запланирован на 12 мая.

26 апреля стало известно, что главного редактора Intex-press Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин по статье о распространении сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП). Поводом для этого послужило интервью со Светланой Тихановской, опубликованное газетой 14 апреля .

28 апреля «Белпочта» сообщила редакции Intex-press, что не включит издание в подписной каталог на второе полугодие и не примет его экземпляры для продажи в своих отделениях.

На следующий день, 29 апреля, суд признал интервью с Тихановской экстремистским.

5 мая министерство информации вынесло изданию предупреждение. В тот же день Intex-press оштрафовали на 150 базовых величин по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).