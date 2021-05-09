Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели

Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», согласно которому в случае его гибели власть перейдет Совету безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению», — написано в сообщении.

Сам декрет не опубликован.

24 апреля Лукашенко анонсировал подписание декрета о переходе власти Совету безопасности в случае, если «президента застрелили».

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси», — говорил он.

Сейчас постоянными членами Совета безопасности являются премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель.