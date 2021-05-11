СК возбудил уголовное дело из‑за пожара в Будславском костеле 17 века

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности (часть 2 статьи 304 УК) из-за пожара в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщает СК.

Как уточняет ведомство, для установления причины пожара проведут пожарно-техническую экспертизу.

Возгорание крыши костела 17 века в агрогородке Будслав Мядельского района заметили утром 11 мая незадолго до начала службы. Около 10 часов крышу над центральным нефом костела уничтожил пожар — она обрушилась. Крыша над боковыми нефами продолжала гореть.

С помощью волонтеров удалось вынести из костела принадлежности для литургии, иконы, книги и другие вещи. Среди спасенных икон, пишет TUT.by, была Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.

Пожар потушили в 11:24, сообщает МЧС.

Конференция католических епископов призвала помочь в восстановлении костела.