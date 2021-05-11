Студент БГУИР, осужденный на 3 года химии за «срыв учебного процесса», покинул Беларусь

Студент БГУИР Артем Винокуров, осужденный на 3 года химии, покинул Беларусь. Об этом он сообщил в интервью студенческому телеграм-каналу «Мирный БГУИР».

По словам студента, он уехал из Беларуси в Литву около месяца назад «по полям, по лесам». Решение об отъезде, «если будет такая возможность», он принял, когда находился в СИЗО.

19 января суд дал Винокурову 3 года химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

По версии следствия, утром 26 октября 2020 года он, «действуя с группой лиц, которые не были установлены в ходе следствия», заходил в аудитории и «с целью срыва учебного процесса организовал и принимал участие в совершении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Он агитировал студентов покинуть занятия, организовать забастовку и митинг и сорвать учебный процесс.

В суде гособвинитель рассказал, что третьекурсник выкрикивал лозунги: «Мы здесь власть», «Жыве Беларусь!» и другие, не реагируя на «законные требования представителей власти и декана факультета о прекращении несанкционированного массового мероприятия». Все это, отметил гособвинитель, повлекло «частичный срыв занятий и недополучение знаний студентами».

После приговора студента освободили в зале суда под подписку о невыезде.

3 декабря 2020 года правозащитники признали Винокурова политзаключенным.