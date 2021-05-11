СК закончил предварительное расследование по делу члена президиума КС Максима Знака

Следственный комитет закончил предварительное расследование по делу адвоката и члена президиума Координационного совета Максима Знака. Ему предъявили окончательное обвинение по статьям о призывах к причинению вреда нацбезопасности (статья 361 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361.1 УК), и заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

По рассказу Лаевского, адвокатам по делу запретили не только разглашать «данные предварительного следствия», но и называть фамилии следователей. Само обвинение адвокаты обжаловали в СК и Генпрокуратуру , а перед этим ходатайствовали перед руководителем следственной группы об устранении нарушений Уголовно-процессуального кодекса и права на защиту.

«В части инкриминируемых Максиму Знаку действий это обвинение лишено какой-либо конкретики. Оно состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно не ясно, в чём именно заключались действия Максима, расцененные следователем как преступления. В обвинении на много страниц описываются какие-то события и действия иных лиц, которые не образуют преступления и не имеют отношения к обвиняемому», — пишет адвокат.

По словам Лаевского, из обвинения в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) «не ясно, каким образом, кто и какую роль исполнял или должен был исполнять, и главное — совершение каких действий предполагалось».

«Не описан механизм, который мог бы рассматриваться в качестве захвата власти. Ранее мы уже обращали внимание, что переговоры и отставка не являются способами захвата власти, так как не приводят к прекращению властных полномочий кого-либо вопреки его воле», — уточняет адвокат.

Как пишет Лаевский, обвинение в создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361.1 УК) не содержит обоснований, по которым озвученная цель Координационного совета не должна рассматриваться как действительная. В нем не названы признаки, по которым деятельность КС относят к экстремистской, а также не указано, кто руководил советом и каким образом — по словам адвоката, в КС «в принципе не было руководства».

Кроме того, пишет адвокат, в обвинении в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), каких-либо заявлений и цитат Знака не приводится, а также не указано, где и когда такие призывы были озвучены.

«То есть из текста обвинения невозможно установить, в каких высказываниях следователи усмотрели призывы, да еще и направленные на причинение некоего вреда, и невозможно проверить правильность интерпретаций, которые вменяются нашему подзащитному», — добавляет Лаевский.

Сам адвокат утверждает, что за восемь месяцев, которые Знак находится под стражей, следователи не установили «реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления». Лаевский называет обвинение безосновательным и противоречащим УК и УПК и считает, что уголовное преследование Знака должно быть прекращено.

Адвоката и члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали 9 сентября как подозреваемого по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) — 18 сентября ему предъявили обвинение. В ответ Знак объявил голодовку, которую прекратил 28 сентября.

12 февраля Знаку предъявили новые обвинения: заговор с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководство им (часть 1 статьи 361-1 УК).