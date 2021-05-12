За сутки на восстановление костела в Будславе собрали более 40 тысяч рублей

На восстановление костела 17 века в Будславе за сутки собрали более 40 тысяч рублей, рассказала TUT.by заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии Ольга Лабуть.

Пожар на крыше костела в агрогородке Будслав Мядельского района заметили утром 11 мая незадолго до начала службы. Около 10 часов обрушилась деревянная крыша. В 11:24 пожарные смогли локализовать пожар, в 15:21 потушить.

С помощью волонтеров удалось вынести из костела принадлежности для литургии, иконы, книги и другие вещи. Среди спасенных икон, пишет TUT.by, была Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности (часть 2 статьи 304 УК).

Конференция католических епископов призвала помочь в восстановлении костела.