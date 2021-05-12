В Бресте начался суд на фигурантом «дела Автуховича» по статье о насилии над следователем

В суде Московского района Бреста началось рассмотрение дела против барановичского активиста и фигуранта «дела Автуховича» Владимир Гундаря о насилии либо угрозе следователю (статья 366 УК), сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на жену обвиняемого Елену.

Суд проходит в закрытом режиме, Елене не позволили зайти в здание суда.

По версии следствия, 30 декабря к Владимиру Гундарю пришли с обыском из-за предъявленного обвинения по статье о теракте (статья 289 УК) в рамках «дела Автуховича». Мужчина, как утверждается, угрожал следователям и разбил мобильный телефон одного из них.

Жена рассказывает, что этот эпизод выделили в отдельное производство, а ее муж вины не признает.

В «деле Автуховича» Владимира Гундаря обвиняют в том, что они помогал Автуховичу доставать оружие. По версии, показанной в фильме на телеканале ОНТ, 28 октября Автухович переписывался с человеком по имени Владимир Гундарь, обсуждая с ним возможность приобретения «игрушки» и «маслят». «Игрушки» уже нет, отвечает собеседник, но «сосед» обещал ему «другую, более новую».