Экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни» за картину художника Алеся Пушкина

Экономический суд Гродненской области ликвидировал «Центр городской жизни» за выставленную там картину художника Алеся Пушкина, пишет телеграм-канал генпрокуратуры.

По сообщению ведомства, 19 марта в культурном центре публично демонстрировалось «живописное полотно», выполненное художником Алесем Пушкиным. На нем был изображен Евгений Жихарь с автоматом на плече. На выставке художник назвал Жихаря, «человеком из белорусского сопротивления, борцом с большевиками». Генпрокуратура пишет, что под видом художественной выставки Пушкин «реализовал деструктивные идеи, направленные на героизацию военных преступников, оправдание геноцида белорусского народа и реабилитацию нацизма».

30 марта прокурор Владимир Клишин направил в экономический суд области иск о ликвидации «Центра» на основании закона «О противодействии экстремизму». Судья Юлия Баклажец удовлетворила иск, пишет Hrodna.life. Директор Павел Можейко должен исполнить решение суда до 12 августа.

«Центр городской жизни» — частная образовательно-культурная площадка. 26 марта на художника Алеся Пушкина и директора площадки завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК). 29 марта Можейко выпустили из СИЗО. Ему дали документ о том, что «в задержании пропала необходимость».

30 марта в Жиличах задержали художника. Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.