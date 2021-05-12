В Могилеве милиция потребовала от людей уйти от здания суда, где начался закрытый процесс над Павлом Северинцем

В суде Могилевской области начали рассматривать уголовное дело против политика Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича, а также Ирины Счастной и Дмитрия Козлова. Милиция требует от людей разойтись от здания суда, сообщает правозащитный центр «Вясна».

За двадцать минут до начала процесса из здания суда милиционеры выгнали 40 человек, которые пришли поддержать обвиняемых. Внутри, как утверждают правозащитники, остались мать и жена Павла Северинца — они намерены попасть на прием к председателю суда. После этого милиция потребовала от людей уйти и от здания суда, иначе это расценят как массовое мероприятие.

Ранее стало известно, что суд пройдет в закрытом режиме, так как «материалы относятся к охраняемой законом тайне».

7 июня Павла Северинца задержали на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Павлу Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).

Активистов Егора Литвинко, Павла Юхневича, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича и Анастасию Кирик задержали 25 сентября. Литвинко и Кирик позже освободили под подписку о невыезде. Активистам предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК). В феврале 2021 года Афнагеля также обвинили в обучении или другой подготовке лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности (часть 3 статьи 293 УК).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. Ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках). Блогера Дмитрий Козлов задержали 10 июня и арестовали на 20 суток. Позже стало известно, что в отношении него возбудили дело по грубому нарушению порядка (часть 1 статьи 342 УК).