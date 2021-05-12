Парикмахера из Петрикова обвиняют в разжигании социальной вражды за публикацию в инстаграме

В Петрикове против 23-летнего парикмахера возбудили уголовное дело по статье о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) за публикацию в инстаграме, пишет пресс-служба МВД.

Как сообщает ведомство, житель Петрикова опубликовал обращение 17 марта. В нем он предлагал «громить ОМОН за своих сестер». В начале мая оперативники установили автора.

На милицейском видео, опубликованном на ютуб-канале министерства, у жителя Петрикова спрашивают, употреблял ли он алкоголь, когда делал публикацию. Парикмахер подтверждает и говорит, что «с холодной головой воспринимает это по-другому».