Неизвестные взломали телеграм‑канал брестского издания «Бинокль»; в нем сейчас милицейская сводка

Неизвестные взломали телеграм-канал брестского издания «Бинокль». Об этом «Медиазоне» сообщила главный редактор издания Ксения Петрович.

По ее словам, доступ к каналу редакция потеряла некоторое время назад, но переименовали канал на «Брест Live», удалили предыдущие посты и опубликовали милицейскую сводку только сегодня.

В сводке упоминается «кровавая драма», которая «разыгралась ночью 10 мая в Барановичах», когда местный житель «двумя молотками забил до смерти своего собутыльника».

Сайт издания binkl.by также недоступен.

26 января Госконтроль пришел с осмотром в квартиру издателя «Бинокля» Дарьи Геращенко и в офис мужа издательницы Павла Геращенко. Осмотры провели в связи с проверкой неуплаты налогов в особо крупном размере.

Во время осмотров конфисковали документы, компьютеры, блокноты и печати.

2 марта на 72 часа задержали Павла Гаращенко