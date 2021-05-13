Неизвестные взломали телеграм‑канал брестского издания «Бинокль»; в нем сейчас милицейская сводка
Неизвестные взломали телеграм‑канал брестского издания «Бинокль»; в нем сейчас милицейская сводка
13 мая 2021, 10:04
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Неизвестные взломали телеграм-канал брестского издания «Бинокль». Об этом «Медиазоне» сообщила главный редактор издания Ксения Петрович.

По ее словам, доступ к каналу редакция потеряла некоторое время назад, но переименовали канал на «Брест Live», удалили предыдущие посты и опубликовали милицейскую сводку только сегодня.

В сводке упоминается «кровавая драма», которая «разыгралась ночью 10 мая в Барановичах», когда местный житель «двумя молотками забил до смерти своего собутыльника».

Скриншот телеграм-кагала Брест Live

Сайт издания binkl.by также недоступен.

26 января Госконтроль пришел с осмотром в квартиру издателя «Бинокля» Дарьи Геращенко и в офис мужа издательницы Павла Геращенко. Осмотры провели в связи с проверкой неуплаты налогов в особо крупном размере.

Во время осмотров конфисковали документы, компьютеры, блокноты и печати.

2 марта на 72 часа задержали Павла Гаращенко

     
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