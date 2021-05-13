Адвокат Боднарчук, который защищал журналистку TUT.by Борисевич, уехал в Украину

Адвокат Михаил Боднарчук, который защищал журналистку TUT.by Екатерину Борисевич по делу «ноль промилле», уехал в Украину, сообщает «Наша Ніва».

Заявление с просьбой исключить его из состава Минской городской коллегии адвокатов Боднарчук опубликовал у себя на странице в фейсбуке.

«Решил поставить на паузу адвокатскую деятельность, потому что ей уже невозможно заниматься так, как я делал до этого», — сказал он «Нашай Ніве».

Адвокат уточнил, что бюро, в котором он работал, «уже фактически нет», а поправки в закон об адвокатуре, согласно которым можно будет работать «под еще большим контролем, фактически руководством Минюста» его не устраивают.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», который депутаты приняли в двух чтениях, дает Минюсту еще больше возможностей для контроля над адвокатами, упраздняет адвокатские бюро и упрощает процедуру получения статуса адвоката для бывших силовиков.

Больше контроля, меньше независимости, зеленый свет силовикам. Что меняют поправки в закон об адвокатской деятельности

3 мая адвокат Сергей Зикрацкий, выступавший защитником по делу журналисток «Белсата» Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой о стриме с «Площади перемен», также уехал из Беларуси. Сейчас он в Литве.