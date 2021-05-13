Суд приговорил минчанина к 3 годам домашней химии за то, что он схватил дубинку омоновца во время протеста

В суде Фрунзенского района 55-летнего Анатолия Петровского приговорили к трем годам домашней химии за насилие в отношении омоновца (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, мужчина во время акции протеста 4 октября в Минске схватил дубинку силовика и «осуществил рывок, тем самым причинив ему физическую боль».

Изначально против мужчины завели дело и о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), но 29 марта его закрыли из-за отсутствия доказательств. Статья о насилии осталась, мужчина находился на свободе под подпиской о невыезде.

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Петровский признал свою вину, но сказал, что не испытывал чувства мести в тот момент. По его словам, он шел в кинотеатр, когда увидел на проспекте Победителей сцепку протестующих. Он подошел ближе и увидел, как омоновец замахнулся на девушку. Тогда мужчина одной рукой схватил дубинку и потянул ее, после чего Петровского задержали. Обвиняемый извинился перед потерпевшим.

Омоновец отрицает, что замахнулся на девушку. По его словам, он с коллегами задерживал протестующих, которые кидали в них бутылки и распыляли в их сторону газ.

Гособвинитель Езерский согласился, что у Петровского не было мотива мести. Также прокурор отметил, что обвиняемый имеет положительную характеристику с работы, а его сын учится на бюджетном отделении в вузе. Езерский обратил внимание на гипертонию второй степени у обвиняемого и попросил не лишать мужчину свободы, а назначить наказание в виде трех лет домашней химии.

Судья Наталья Бугук согласилась с гособвинителем и назначила ровно такое наказание.